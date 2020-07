Recovery Fund, all’Italia potrebbero spettare 209 miliardi (Di martedì 21 luglio 2020) Da Bruxelles si inizia a parlare di cifre. Secondo prime voci all’Italia spetterebbero 209 miliardi, 36 in più rispetto a quelli preventivati all’inizio A Bruxelles si inizia a parlare di cifre. All’Italia spetterebbero 208,8 miliardi, di cui 81,4 di sussidi e 127,4 di prestiti. Tale cifra però potrebbe variare poiché i calcoli pervenuti sono quelli … L'articolo Recovery Fund, all’Italia potrebbero spettare 209 miliardi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

borghi_claudio : @Valeria51915836 Mi faccia capire, quindi quelle che ci siamo sorbiti a tutta pagina per mesi, con i 173 miliardi a… - marcotravaglio : SAMBUCA OLANDESE A Bruxelles non Giuseppe Conte, ma l’Italia intera combatte una guerra per la vita o la morte sul… - borghi_claudio : @DxZagor @camstork @luiselladb Nulla. È entrato già sconfitto perché il recovery fund è una fregatura. Tutto grazie… - silviamere : RT @MarcoRizzoPC: La trappola della finta trattativa sui recovery fund imporrà al nostro Paese condizionalità che saranno pagate con attacc… - ALESSIO_ARGIOLA : RT @Scacciavillani: Il Redentore risorse al terzo giono. L'accordo tra i 27 paesi dell'UE sul Recovery Fund dopo 4 giorni giace ancora nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery fund, Conte: così è una vittoria e non servirà più il Mes Il Messaggero I termini per capire il braccio di ferro

1 Recovery fundNato da una proposta francese, il Recovery fund è un fondo garantito dal bilancio dell’Unione europea che finanzierà l’emissione di bond per aiutare i Paesi a risollevarsi dalla crisi c ...

Borse del Vecchio Continente: Spread resta sotto 160 punti, petrolio in calo, oro sopra i 1.800 dollari

La speranza di giungere ad un accordo nel pomeriggio sul Recovery Fund tra i Paesi europei dà fiato ai listini dei mercati borsistici del Vecchio Continente. In leggero calo lo spread BTp/Bund che ...

1 Recovery fundNato da una proposta francese, il Recovery fund è un fondo garantito dal bilancio dell’Unione europea che finanzierà l’emissione di bond per aiutare i Paesi a risollevarsi dalla crisi c ...La speranza di giungere ad un accordo nel pomeriggio sul Recovery Fund tra i Paesi europei dà fiato ai listini dei mercati borsistici del Vecchio Continente. In leggero calo lo spread BTp/Bund che ...