Recovery Fund | all’Italia potrebbero spettare 209 miliardi

Da Bruxelles si inizia a parlare di cifre. Secondo prime voci all'Italia spetterebbero 209 miliardi, 36 in più rispetto a quelli preventivati all'inizio A Bruxelles si inizia a parlare di cifre. All'Italia spetterebbero 208,8 miliardi, di cui 81,4 di sussidi e 127,4 di prestiti. Tale cifra però potrebbe variare poiché i calcoli pervenuti sono quelli …

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery fund, Conte: così è una vittoria e non servirà più il Mes Il Messaggero Recovery fund, nella bozza di accordo spunta un “regalo” all’Olanda per farle dire sì

La proposta di Recovery Fund che i leader Ue si preparano ad approvare vede cifre più vicine alle richieste dei Paesi mediterranei che di quelli frugali. Non solo: l’Olanda non avrebbe ottenuto nemmen ...

L'ultimo round sui fondi Ue. Il "ricatto" olandese la spunta

Si avvicina l'accordo sugli aiuti economici post Covid da assegnare agli Stati membri dell'Unione europea. Secondo quanto filtra da Bruxelles, i Paesi frugali sarebbero pronti ad accettare la bozza de ...

