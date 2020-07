Recovery Fund, accordo raggiunto: quanti miliardi porta all’Italia (Di martedì 21 luglio 2020) I negoziati sono iniziati venerdì, sono proseguiti nella notte per trovare un accordo. Alla fine è arrivato al termine di giornate di fuoco e un lungo applauso liberatorio: in queste ore è stata trovata l’intesa sul Recovery Fund, lo ha annunciato il presidente del Consiglio Europeo Michel con un breve ma significativo Tweet: “accordo”. Anche l’ultimo ostacolo, rappresentato dall’ultima versione della governance che secondo fonti italiane non era gradita al premier Conte, è stato superato. L’accordo è stato trovato a Bruxelles sulla base di 750 miliardi. All’Italia andranno 209 miliardi (la fetta più ampia), circa 30 in più rispetto alla proposta iniziale che ne prevedeva ... Leggi su italiasera

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - fattoquotidiano : Recovery fund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. Conte: “Abbiamo t… - ilfoglio_it : Tutto quello che c'è da sapere dell'accordo europeo sul Recovery fund. La governance del fondo e il Bilancio Ue. Lo… - qui_finanza : Recovery Fund, svolta storica: prima volta debito UE comune All'Italia circa 208 miliardi, ma uso dei fondi sotto l… - AssiZevio : RT @MarcoRizzoPC: La trappola della finta trattativa sui recovery fund imporrà al nostro Paese condizionalità che saranno pagate con attacc… -