Recovery Fund, accordo raggiunto per 750 miliardi tra sussidi e prestiti: su Twitter Grazie Presidente è in tendenza (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo una estenuante trattativa (durata quattro giorni e quattro notti) i leader europei hanno raggiunto un accordo sul Recovery Fund e sul Bilancio Ue 2021-2027. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Ue Charles Michel. Applauso liberatorio al termine dell’annuncio e soddisfazione da tutte le parti. Il Premier Giuseppe Conte, dal canto suo, ha dichiarato: … L'articolo Recovery Fund, accordo raggiunto per 750 miliardi tra sussidi e prestiti: su Twitter Grazie Presidente è in tendenza NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

borghi_claudio : @Valeria51915836 Mi faccia capire, quindi quelle che ci siamo sorbiti a tutta pagina per mesi, con i 173 miliardi a… - borghi_claudio : @DxZagor @camstork @luiselladb Nulla. È entrato già sconfitto perché il recovery fund è una fregatura. Tutto grazie… - petergomezblog : #Recoveryfund, nuova proposta: all’Italia 209 miliardi, di cui 82 di sussidi da non restituire e 127 di prestiti. M… - Ale_Sandra_12 : RT @ilfoglio_it: Tutto quello che c'è da sapere dell'accordo europeo sul Recovery fund. La governance del fondo e il Bilancio Ue. Lo stato… - pinapalu : RT @davcarretta: La sintesi dell'accordo storico al Vertice sul Recovery Fund 1) 750 miliardi di debito comune Ue 2) 390 miliardi di suss… -