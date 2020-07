Recovery Fund, accordo raggiunto: all’Italia però i soldi servono subito (Di martedì 21 luglio 2020) Recovery Fund accordo raggiunto. E’ la notizia del giorno, annunciata all’alba dal presidente del Consiglio Ue Charles Michel. “Buongiorno a tutti”, ha detto in una conferenza stampa iniziata poco prima delle 6 del mattino “L’abbiamo fatto! L’Europa è forte. L’Europa è unita!. Abbiamo dimostrato che la magia del progetto europeo funziona perché quando pensiamo che sia impossibile c’è una molla nel nostro passo grazie al rispetto e alla cooperazione”, ha aggiunto. Sul fronte italiano la grande attesa prima e la grande soddisfazione del premier Giuseppe Conte poi. “Giornata storica per l’Italia e l’Europa” ha scritto il premier. Ma è davvero così? In questo articolo vi abbiamo spiegato che i ... Leggi su urbanpost

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - fattoquotidiano : Recovery fund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. Conte: “Abbiamo t… - ilfoglio_it : Tutto quello che c'è da sapere dell'accordo europeo sul Recovery fund. La governance del fondo e il Bilancio Ue. Lo… - Majden3 : RT @Virus1979C: Accordo sul Recovery Fund al Consiglio Ue. Giuseppe Conte: 'Ora possiamo cambiare volto all'Italia' - v_napoletano : RT @IlariaBifarini: In pratica il nuovo Recovery Fund incorpora anche il Mes. -