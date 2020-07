Recovery Fund, accordo raggiunto, all’Italia 209 miliardi. Conte esulta: “Governo forte, migliorate le condizioni” (Di martedì 21 luglio 2020) A Bruxelles è stato giunto un fatidico accordo sul Recovery Fund, i fondi europei destinati ai paesi più colpiti dal coronavirus. Dopo un intenso braccio di ferro tra due gruppi, i cosiddetti “frugali” con l’Olanda di Rutte, che spingevano per un voto unificato su quanto devolvere, e il resto dei paesi europei, come l’Italia e la Spagna, che hanno reclamato invece una semplificazione del tutto. accordo raggiunto Poco dopo le 5.30 di stamane, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, compare il post atteso da giorni: “Deal!”, accordo, attraverso Twitter, che testimonia un accordo raggiunto dopo diversi giorni piuttosto estenuanti per tutte le parti interessate, arrivato dopo un ... Leggi su giornal

