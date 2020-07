Recovery Fund, accordo firmato: ora tocca all'Italia diventare un paese frugale (Di martedì 21 luglio 2020) E' a tutti gli effetti una guerra diplomatica quella che ha generato la trattativa tra le più lunghe nella storia della UE. Alla fine gli aiuti economici si riducono a una manciata di miliardi, passando da 750 a 390, con una concessione pari a 109 miliardi per l'Italia. Hanno vinto i cosiddetti “Paesi frugali”, che significa semplicemente sobri e quindi attenti ai loro bilanci, in linea con le regole comunitarie, e sono quelli che hanno remato contro gli aiuti economici alle nazioni con (...) - Tribuna Libera / BCE, Unione Europea, MES, Recovery Fund Leggi su feedproxy.google

Gli aiuti che arrivano attraverso il Recovery Fund non sono gratuiti e il premier Conte lo sa bene. Ora è il momento delle grandi decisioni: rimboccarsi le maniche, gestire oculatamente le risorse, ...«Abbiamo votato a Bruxelles per il debito comune, che ha reso possibile il Recovery Fund. Abbiamo tifato per l’Italia in ogni momento. Con la coscienza a posto ora, a negoziato concluso, voglio dire ...