Recovery Fund, accordo firmato: ora tocca all'Italia diventare un paese frugale (Di martedì 21 luglio 2020) E' a tutti gli effetti una guerra diplomatica quella che ha generato la trattativa tra le più lunghe nella storia della UE. Alla fine gli aiuti economici si riducono a una manciata di miliardi, passando da 750 a 390, con una concessione pari a 209 miliardi per l'Italia. Hanno vinto i cosiddetti "Paesi frugali", che significa semplicemente sobri e quindi attenti ai loro bilanci, in linea con le regole comunitarie, e sono quelli che hanno remato contro gli aiuti economici alle nazioni con (...) - Tribuna Libera / BCE, Unione Europea, MES, Recovery Fund

