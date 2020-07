Recovery Fund, accordo firmato: all’Italia 209 miliardi (Di martedì 21 luglio 2020) “accordo”. Con una sola parola in un messaggio su Twitter il presidente del Consiglio Europeo Michel ha annunciato l’intesa che ha permesso di chiudere un confronto iniziato venerdì scorso e proseguito fino al cuore della notte, che ha avuto al centro il duello sulla governance dei piani nazionali di ripresa e di resilienza fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier olandese Mark Rutte . L’ultima versione sulla governance, riferiscono fonti italiane, non era gradita a Conte, cosa che ha comportato una ulteriore pausa del Consiglio. Alla fine si è però trovata una soluzione, che consentirebbe la sola attivazione del freno di emergenza solo in casi eccezionali, che comporta un passaggio in Consiglio Europeo, senza conferirgli facoltà decisionali. L’intera procedura ricade sotto la competenza della ... Leggi su quifinanza

borghi_claudio : @Valeria51915836 Mi faccia capire, quindi quelle che ci siamo sorbiti a tutta pagina per mesi, con i 173 miliardi a… - borghi_claudio : @DxZagor @camstork @luiselladb Nulla. È entrato già sconfitto perché il recovery fund è una fregatura. Tutto grazie… - petergomezblog : #Recoveryfund, nuova proposta: all’Italia 209 miliardi, di cui 82 di sussidi da non restituire e 127 di prestiti. M… - alex_drastico72 : RT @lauranaka: #Recovery Fund, #Conte: dei 750 MLD, il 28% all'#Italia : 81 MLD in sussidi e prestiti aumentati da 91 a 127 MLD. Aumento di… - GiDiFenza : RT @MarcoRizzoPC: La trappola della finta trattativa sui recovery fund imporrà al nostro Paese condizionalità che saranno pagate con attacc… -