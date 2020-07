Recensione MindMaster: le mappe mentali non sono mai state così facili da realizzare (Di martedì 21 luglio 2020) Imparare nuovi concetti ed idee in modo efficiente è una skill importante in ogni campo: studio, lavoro, crescita personale. Il software MindMaster, protagonista di questa Recensione, si concentra sulla creazione di mappe mentali: una mappa mentale è una rappresentazione visuale del pensiero, che si affida all’attitudine naturale dell’essere umano di apprendere dalla memoria visiva. Le … L'articolo Recensione MindMaster: le mappe mentali non sono mai state così facili da realizzare proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

