Rebate, ecco cosa ha ottenuto l’Olanda e come finiremo per pagare (anche questo) noi (Di martedì 21 luglio 2020) “Assenti dai trattati”, decisamente poco conosciuti, ma di un’importantanza notevole. Nati nel 1984 – a favore della Gran Bretagna sotto la spinta dell’allora premier Margaret Thatcher- , con l’intento di eliminare il dislivello tra gli Stati membri, in seguito alla Brexit dovevano ridursi o del tutto scomparire, adesso Germania, Svezia e Paesi Bassi ne chiedono addirittura l’aumento. E utilizzano ‘l’ok al Recovery Fund’ come mezzo di ricatto per ‘poter pretendere’ maggiori concessioni dagli Stati che vorrebbero accedere agli aiuti. Parliamo dei Rebate. Tra i meccanismi assurdi (volutamente?) innescati nei circuiti europei che favoriscono squilibri tra i Paesi, vi rientra sicuramente quello dei Rebate. I Rebate sono lo ‘sconto ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : Rebate ecco Ue, accordo sul Recovery Fund: ecco cosa prevede. LE FOTO Sky Tg24 Recovery Fund, dalle risorse ai "rebates": i punti dell'accordo raggiunto al Consiglio europeo

MILANO - Ci sono voluti quattro giorni di negoziati serratissimi ma alla fine l'intesa sul Recovery Fund è arrivata nella notte. Ecco i punti principali dell'intesa. Quante risorse L'accordo lascia in ...

Recovery Fund, accordo raggiunto: ecco perché hanno vinto tutti e nessuno

All'Italia spetteranno 209 miliardi di euro lordi, perlopiù in forma di prestiti. L'Olanda ottiene il "super sconto" per i frugali e la Germania e controlli stringenti sulla gestione del denaro. Dopo ...

MILANO - Ci sono voluti quattro giorni di negoziati serratissimi ma alla fine l'intesa sul Recovery Fund è arrivata nella notte. Ecco i punti principali dell'intesa. Quante risorse L'accordo lascia in ...All'Italia spetteranno 209 miliardi di euro lordi, perlopiù in forma di prestiti. L'Olanda ottiene il "super sconto" per i frugali e la Germania e controlli stringenti sulla gestione del denaro. Dopo ...