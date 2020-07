Real Madrid, agente Bale: “Zidane non lo fa giocare ma lui vuole rimanere” (Di martedì 21 luglio 2020) Prima l’indiscrezione del rifiuto alla convocazione contro il Leganes, poi la smentita da parte del club. Nel bel mezzo della festa per la conquista della Liga il Real Madrid fa i conti anche con il caso Gareth Bale. Ma Jonathan Barnett, agente del gallese, preferisce fare chiarezza sulla situazione e ai microfoni della BBC dichiara: “Gareth non sta cercando di sopravvivere a Zidane, non c’è odio. Semplicemente Zidane non lo fa giocare – ha spiegato il procuratore di Bale -. Lui sta bene, ha ancora due anni di contratto e ama vivere a Madrid. Si allena ogni giorno e lo fa bene, non andrà da nessuna parte“. “Certo, c’è stato interesse nei suoi confronti ma è difficile trovare un club che possa ... Leggi su sportface

