Rayark Games, studio di Voez, perde il sound director che si è dimesso perché a favore delle proteste di Hong Kong (Di martedì 21 luglio 2020) Ice, il sound director di Rayark Games, studio di sviluppo che ha creato tra gli altri giochi anche Voez, si è dimesso a causa dell'aumento della pressione della Cina sulle sue convinzioni politiche personali. Ice ha pubblicato una dichiarazione sulla sua pagina Twitter che spiega perché ha scelto di dimettersi."Ciao a tutti", ha scritto. "Ho sempre pubblicato post in inglese, con piccoli supplementi in cinese per scopi specifici. Oggi sto facendo una dichiarazione in entrambe le lingue riguardo una recente situazione. Prima di tutto voglio ringraziarvi per essermi stato vicino in questo periodo. Un brano musicale che ho pubblicato a marzo 2020 ha creato un acceso dibattito. Dato che si trattava di un'attività personale, non correlata né a ... Leggi su eurogamer

