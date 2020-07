Ravello 2020, dedicato a Ennio Morricone, con tante star, da Muti a Gergiev. Alla faccia del Covid. La città della musica non si ferma (Di martedì 21 luglio 2020) Neanche il virusissimo Corona ferma lo storico Festival di Ravello. Wagner sta Alla costiera amalfitana come il Vaticano a Roma. Imprenscindibili l’uno dall’altro. E la 68esima edizione del Festival wagneriano è dedicato al maestro Premio Oscar Ennio Morricone, il primo commovente omaggio dopo la sua scomparsa. “Morricone dirige Morricone”, sarà infatti il figlio Andrea a dirigere l’orchestra, La Roma Sinfonietta, che ha accompagnato il maestro in tanti memorabili concerti. Sarà questa l’Anteprima (25 luglio) della Prima annunciata come da cartellone il 29 luglio con Valerij Gergiev che condurrà l’Orchestra del Marinskij di San Pietroburgo. Un ... Leggi su ilfattoquotidiano

ecostiera : Ravello Festival 2020 riparte con l’omaggio a Ennio Morricone - ilCiriaco : Sant’Angelo a Scala come Ravello: concerto all’alba sulle note jazz di Zurzolo - CulturaSpettac3 : Presentato il Ravello Festival 2020, inaugurato dall'omaggio a Ennio Morricone - - ilCiriaco : #Irpinia Sant’Angelo a Scala come Ravello: concerto all’alba sulle note jazz di Zurzolo - giannigosta : Ravello Festival, il coraggio della ripartenza -