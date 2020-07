Rapporto 'Gb: Londra nel mirino della Russia' (Di martedì 21 luglio 2020) Il Regno Unito è uno dei bersagli preferiti delle interferenze russe sulla scena politica occidentale. Ma il governo di sua maestà', finora, ha scelto di fare poco o niente per fermarle. E' il ... Leggi su tg.la7

Ma il governo di sua maestà', finora, ha scelto di fare poco o niente per fermarle. E' il risultato del rapporto, appunto sulle interferenze russe, pronto da mesi ma che Downing Street ha scelto di ...

L’influenza russa in Uk è la nuova normalità. Il report degli 007 britannici

“Il Regno Unito è chiaramente un obiettivo per la disinformazione russa”, si legge nel rapporto che dettaglia come Londra abbia accolto “a braccia aperte” gli oligarchi russi e i loro ...

