Rangnick | salta la trattativa con il Milan | le ultime

Il futuro di Rangnick al Milan potrebbe prendere una piega differente: il tedesco dovrebbe rinnovare con la Red Bull e abbandonare il progetto rossonero Una notizia dell'ultima ora potrebbe cambiare il futuro del Milan: stando alle dichiarazioni di Peppe Di Stefano di Sky Sport, Rangnick potrebbe rinnovare con la Red Bull. Una notizia che ha del clamoroso, ad ormai due mesi dall'inizio del prossimo campionato. Il tedesco e il Diavolo sembravano ormai pronti alle nozze, ma qualcosa ha complicato la trattativa. Ore molto calde a Milanello con la società chiamata a delle scelte importanti. Il trend rossonero delle ultime giornate ha messo in evidenza una squadra totalmente differente. Il lavoro di Pioli avrebbe cambiato le dinamiche

