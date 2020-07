Rangnick Milan, salta tutto: Pioli pronto a rinnovare (Di martedì 21 luglio 2020) Clamorosa indiscrezione in casa Milan: Pioli ha convinto la dirigenza e firmerà il rinnovo del contratto. salta Rangnick Stefano Pioli resterà l’allenatore del Milan nel corso della prossima stagione. È questa l’indiscrezione lanciata dal quotidiano tedesco Kicker, che pone fine alla trattativa tra il club rossonero e Ralf Rangnick. La volontà del Milan è quella di premiare l’operato di Pioli, che sta ottenendo una serie di vittorie fondamentale per il raggiungimento della qualificazione in Europa League. pronto, dunque, il rinnovo contrattuale per l’ex Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tancredipalmeri : Secondo Kicker, il Milan avrebbe deciso di non procedere più con Rangnick - FBiasin : Secondo #Kicker il #Milan ha cambiato idea: niente #Rangnick, avanti con #Pioli. A quel punto cambierebbero anche… - DiMarzio : #Milan, retroscena Rangnick: è ancora legato a Red Bull che per liberarlo avrebbe chiesto un indennizzo - _giorgione_ : #Rangnick è durato meno del maestro #Giampaolo #Milan - Mediagol : #Milan, notizia bomba dalla Germania: #Rangnick lontano dai rossoneri, vicino il rinnovo col Lipsia -