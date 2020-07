Ramzan Kadyrov ulteriormente sanzionato dagli Stati Uniti (Di martedì 21 luglio 2020) Lunedì l’amministrazione Trump ha imposto ulteriori sanzioni a Ramzan Kadyrov, il sovrano forte della regione meridionale della Cecenia, accusandolo di essere coinvolto in “gravi violazioni dei diritti umani“. Uleriori sanzioni a Ramzan Kadyrov Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha detto in una dichiarazione che Washington era preoccupato che Kadyrov, un alleato del presidente … Leggi su periodicodaily

Gli Stati Uniti hanno sanzionato il leader ceceno Ramzan Kadyrov per il suo coinvolgimento in pesanti violazioni dei diritti umani nell'arco di oltre un decennio. Lo ha reso noto il Dipartimento di St ...Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha detto in una dichiarazione che Washington era preoccupato che Kadyrov, un alleato del presidente russo Vladimir Putin, stesse “usando la scusa della pan ...