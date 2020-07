Rai ingrata: il programma non finisce in Gloria (Di martedì 21 luglio 2020) "Sono amareggiata". La Guida perde la conduzione de "Le ragazze". Ma la tv rimane l'approdo di tutte le ex reginette del cinema sexy Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Rai ingrata Rai ingrata: il programma non finisce in Gloria QUOTIDIANO.NET Elisa Isoardi: "La prova del cuoco? Piango se penso alle persone con cui ho lavorato"

Elisa Isoardi ha lasciato La prova del cuoco tra mille rimpianti, tanto che ancora oggi non riesce a parlarne senza commuoversi. Elisa Isoardi ancora oggi piange pensando alla chiusura de La prova del ...

Elisa Isoardi ha lasciato La prova del cuoco tra mille rimpianti, tanto che ancora oggi non riesce a parlarne senza commuoversi. Elisa Isoardi ancora oggi piange pensando alla chiusura de La prova del ...