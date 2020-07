Raggiunto l’accordo sul Recovery Fund e sul Bilancio UE fino al 2027, Conte: “Momento storico per l’Europa e per l’Italia” (Di martedì 21 luglio 2020) “Deal!“: così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha annunciato su Twitter, poco dopo le 05:30 del mattino, che i 27 hanno Raggiunto l’accordo sul Recovery Fund e sul Bilancio Ue fino al 2027. L’intesa, dopo quattro giorni di negoziato, prevede un fondo di 750 miliardi, di cui 390 a fondo perduto e 360 di prestiti. Il Quadro pluriennale di finanza per il 2021-27 è invece di 1.074,3 miliardi. “È un momento storico per l’Europa e per l’Italia. Avremo una grande responsabilità: con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l’Italia con forza e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre,” ha affermato il premier Giuseppe Conte, ... Leggi su meteoweb.eu

