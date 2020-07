Raffaella Carrà, nuovo programma: da Mika a Tiziano Ferro, tutti gli ospiti ufficiali (Di martedì 21 luglio 2020) Ha formalmente acquisito il suo quarto e ultimo grande ospite, l’attesissimo A Raccontare Comincia Tu di Raffaella Carrà. Il talk della cantante, ballerina e presentatrice tornerà per la sua nuova edizione con quattro nuovi episodi, sulla scia di quanto sperimentato con successo già lo scorso anno; il programma è ormai diventato un appuntamento regolare per il pubblico Rai, e dopo l’inevitabile sospensione dovuta al Covid, si cominceranno a preparare nei prossimi mesi le registrazioni, con l’obbiettivo di puntare la messa in onda in primavera. Al momento i palinsesti svelati da Stefano Coletta non danno una data ufficiale, ma come raccolto da TvBlog il ritorno della presentatrice è pressoché ufficiale. Quattro musicisti italiani e internazionali raggiungeranno Raffaella ... Leggi su velvetgossip

