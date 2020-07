Radrizzani: “A Gennaio ho cercato Ibrahimovic, ora è tardi. Per Cavani vedremo” (Di martedì 21 luglio 2020) Andrea Radrizzani, presidente e proprietario del Leeds United, ha parlato di mercato ai microfoni di Sky Sport: “Ibrahimovic sicuramente è difficile. Abbiamo provato a Gennaio, poi ha scelto di venire a Milano e la cosa è svanita. Ora penso sia troppo tardi, l’intensità del calcio inglese è diversa. Cavani oltre alle qualità darebbe un contributo molto fisico e si potrebbe adattare, ma non ne ho mai parlato col mister. Ci abbiamo sicuramente pensato, vedremo dato che è ancora libero”. L'articolo Radrizzani: “A Gennaio ho cercato Ibrahimovic, ora è tardi. Per Cavani vedremo” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

