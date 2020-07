Qui Fiorentina, sono 24 i convocati di Iachini: l’elenco completo (Di martedì 21 luglio 2020) I convocati di Iachini in vista di Inter-Fiorentina Domani sera la Fiorentina sfiderà l’Inter allo stadio Giuseppe Meazza di Milano nella trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020. In vista della trasferta meneghina, Giuseppe Iachini diramato l’elenco dei convocati, composto da 24 giocatori: l’elenco completo. PORTIERI: Brancolini, Chiorra, Terracciano DIFENSORI: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti CENTROCAMPISTI: Agudelo, Badelj, Castrovilli, Duncan, Ghezzal, Pulgar ATTACCANTI: Chiesa, Cutrone, Kouamé, Ribery, Sottil, Vlahovic meta Ecco l’elenco dei convocati del Lecce in vista della partita di domani sera contro l’Inter L'articolo ... Leggi su intermagazine

