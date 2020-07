Questi occhiali per la realtà aumentata sono come uno schermo da 200 pollici (Di martedì 21 luglio 2020) Poter godersi la visione di film e videogiochi su uno schermo da 200 pollici è per tanti un sogno che Dreamworld sta per trasformare in realtà. Dopo l’exploit registrato l’anno scorso con Dream Glass Air, capace di accumulare oltre 1 milione di euro con una campagna di crowdfunding, la società californiana rilancia con il Dream Glass 4K, occhiali per la realtà aumentata che proiettano un display dalle sopracitate dimensioni tramite collegamento con smartphone, droni, laptop, PlayStation 4 e Xbox grazie alla porta hdmi e a quella usb-C ma pure su Nintendo Switch (per chi vuole giocare a Mario e Animal Crossing), poiché c’è un adattatore dedicato con batteria integrata. Peso piuma (185 grammi), dotato di batteria da 8000 mAh e connettività 5G ... Leggi su wired

Luciamoja_ : @ismylifeajoke_ mi metterei con lui, anche con questi occhiali - SpookyEly : @Indigo_Moon_ Ma questi che hanno fatto la classifica, hanno messo gli occhiali? - antarrtide : io: guardo un po’ haikyu sulla tv sempre io che mi ricordo che non vedo più con questi occhiali: kay nevermind prendo il pc - alwaysyouhaz_ : Se non fossi miope a livelli esorbitanti avrei preso questi occhiali della nuova collezione di Gemma - jaakeily : mi si stanno incrociando gli occhi a leggere questi articoli in inglese senza occhiali -

Ultime Notizie dalla rete : Questi occhiali Google lavora su occhiali olografici e tatuaggi smart Fastweb.it Il gol per l’ambiente di Dybala: con una start up di New York firma occhiali stampati in 3D

L’attaccante argentino è infatti stato coinvolto nella start up King Children di Brooklyn, fondata dal giovane imprenditore visionario Sahir Zaveri e da David Lee, per la produzione di occhiali ...

Diabete | la vita di questa modella rovinata per sempre | FOTO

Questa modella rovinata da una terribile forma di diabete ... lei vedeva come se stesse guardando attraverso un vetro appannato. Anche indossando gli occhiali, la situazione non era cambiata. Aveva un ...

L’attaccante argentino è infatti stato coinvolto nella start up King Children di Brooklyn, fondata dal giovane imprenditore visionario Sahir Zaveri e da David Lee, per la produzione di occhiali ...Questa modella rovinata da una terribile forma di diabete ... lei vedeva come se stesse guardando attraverso un vetro appannato. Anche indossando gli occhiali, la situazione non era cambiata. Aveva un ...