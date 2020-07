Quel (grosso) problema del mezzo cartellino: Milan, il riscatto di Ante Rebic? Si suda freddo, voci di mercato (Di martedì 21 luglio 2020) Occhio, Milan. Tra i protagonisti indiscussi di questa stagione, in particolare della seconda parte, c'è Ante Rebic: per lui un 2020 da favola che ha convinto la società a confermarlo. Ma non tutto è scontato: il suo agente, Fali Ramadani, è atteso a Milano mercoledì 22 agosto per iniziare la trattativa per il riscatto dall'Eintracht Francoforte (Rebic è in prestito biennale che scadrebbe nel 2021). Il Milan punta allo scambio alla pari con André Silva, insomma non si vuole spendere, ma il problema è legato al 50% del cartellino del croato, che sarebbe destinato alla Fiorentina. L'incontro, insomma, servirà per trovare un'intesa. Ma non solo: servirà anche per parlare ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Quel grosso Vende sale grosso al posto dei cellulari Scatta la denuncia Il Giornale di Vicenza Vende sale grosso al posto dei cellulari Scatta la denuncia

Un pacco di sale al posto di due cellulari, per i quali era già stato pattuito il pagamento in parte effettuato. Nei guai è finito un 48enne, C.A. (fornite solo le iniziali), residente a Napoli, che s ...

Recovery Fund: al clima il 30% delle risorse, ma grosso taglio al fondo per la transizione energetica

come quelle carbonifere della Germania e delle Polonia. L’azione per il clima sarà comunque “integrata nelle politiche e nei programmi” finanziati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale ...

