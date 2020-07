Quanti soldi riceverà davvero l’Italia dal Recovery Fund? (Di martedì 21 luglio 2020) Quanti soldi riceverà davvero l’Italia dal Recovery Fund e dal piano Next Generation EU che è stato approvato definitivamente stamattina alle 5? Federico Fubini sul Corriere della Sera oggi fa i conti in tasca all’Europa segnalando in primo luogo che nel Recovery Fund in discussione ieri sera si trovavano 390 miliardi di euro trasferimenti diretti e una cifra fra 310 e 360 miliardi di prestiti da rimborsare fra il 2026 e il 2056. I tempi lunghissimi e i tassi bassissimi dei prestiti rendono anche questi, in parte, di fatto dei trasferimenti diretti. Per quanto amaro lascino ai negoziatori gli ultimi giorni di scontri su dettagli spesso vitali, farebbero tutti male a dimenticare che questo pacchetto è rivoluzionario. Sempre che la messa ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Quanti soldi Recovery Fund, quanti soldi entreranno davvero nelle casse italiane Corriere della Sera VERTICE EUROPEO CONTE MERKEL MACRON SANCHEZ VON DER LEYEN

(ANSA) - "E' stato un vertice le cui conclusioni sono storiche". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine del Consiglio europeo. "In due mesi siamo riusciti a far diventare realtà ...

Recovery Fund, cosa prevede l’accordo Ue e quanti soldi avrà l’Italia

L’accordo, arrivato dopo un confronto serrato tra i paesi nordici definiti “frugali” e i paesi dell’Europa meridionale, ha mantenuto il valore complessivo di 750 miliardi proposto dalla Commissione e ...

