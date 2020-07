Qualiano, violento incidente sull’Asse Mediano in serata: tre feriti (Di martedì 21 luglio 2020) Drammatico incidente ieri sera lungo l’Asse Mediano, all’altezza dell’uscita per Qualiano, in direzione Napoli. Due vetture – una Mercedes Classe A e una Renault Clio – si sono scontrate a velocità sostenuta. L’impatto è stato violento. Asse Mediano, incidente all’uscita di Qualiano: ci sono feriti Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, … L'articolo Qualiano, violento incidente sull’Asse Mediano in serata: tre feriti Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

