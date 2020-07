Publiacqua: lavori infiniti, accesso bloccato da Piazza San Marco verso il centro (Di martedì 21 luglio 2020) I carteli spiegano bene la situazione, si tratta di lavori, necessari quanto si vuole, ma si sa quando cominciano e non si sa quando finiscono. Con disagi per automobiisti e pedoni Leggi su firenzepost

FIRENZE – Lavori infiniti per riparare condutture di Publiacqa. Dopo gli interventi sui lungarni e in molte altre zone della città, necessari per riparare una rete vetusta e colabrodo, Publiacqua agis ...Informiamo i cittadini del Comune di Scarperia e San Piero che, causa lavori urgenti per riparazione di una perdita, dalle ore 9.45 di oggi martedì 21 luglio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in lo ...