Psg, Mbappé ha scelto dove giocherà la prossima stagione (Di martedì 21 luglio 2020) Nonostante la giovanissima età Kylian Mbappé è già da due anni uno degli attaccanti più forti e ricercati. Il classe '98 ha già vinto un Mondiale con la Francia e ora aspetta un grande trionfo anche con il club. Il Psg infatti è già qualificato ai quarti di finale di Champions League e la prossima avversaria sarà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Oltre al campo la squadra francese dovrà fare i conti anche con le voci di mercato che riguardano il suo talento, ma lo stesso Mbappé ha chiarito il suo futuro.MBAPPÉ: "LA prossima stagione RESTERÒ AL PSG"caption id="attachment 792181" align="alignnone" width="300" Mbappé (getty images)/captionQueste le sue parole durante un'intervista a BeinSports: "Sono a Parigi e voglio far parte del ... Leggi su itasportpress

