Promesse e progetti. La politica dell'irrealtà (Di martedì 21 luglio 2020) La pandemia è stato un grande richiamo alla realtà del nostro paese. Come ha reagito la classe dirigente? Fuggendo dalla realtà. Prendiamo l'esempio della sanità. Abbiamo avuto la dimostrazione concreta di quello che analisi compiute in più circostanze e da più parti hanno messo in luce: debolezza d

Meno anatemi e più progetti

Ancor più durante una campagna elettorale, quando il confronto non verte tra i ricordi ma sui progetti e infatti ... senza aver fatto tutto quanto promesso e senza aver risolto grossi problemi ...

