PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport | Ha vinto Pioli | clamorosa svolta Milan

"Ha vinto Pioli!", titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport raccontando della "clamorosa svolta Milan" con il rinnovo fino al 2022 dopo il rifiuto di Rangnick al ruolo di direttore tecnico.

Ultime Notizie dalla rete : PRIMA PAGINA PRIMA PAGINA IL MATTINO - A Parma Lozano centravanti. Ringhio re del turn-over AreaNapoli.it PRIMA PAGINA CORRIERE - Conte, altro sgarbo a Marotta: provoca e incorona la Juve

La prima pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo. Sono tanti gli spunti che arrivano dalla prima pagina del Corriere dello Sport.

Juventus, un record tira l'altro per Ronaldo: "Ma contano le vittorie di squadra"

Torino, 21 luglio 2020 - Se la Juventus ha messo le mani sul proprio nono Scudetto consecutivo, molto del merito è di Cristiano Ronaldo. Contro la Lazio CR7 ha apposto la propria firma con una doppiet ...

