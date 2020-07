Previsioni Meteo, ecco l’Anticiclone che riporta l’Estate: caldo nella norma, ma anche temporali al Nord (Di martedì 21 luglio 2020) Previsioni Meteo – Fase in prevalenza anticiclonica sull’Italia in questi giorni. Un promontorio di alta pressione originariamente azzorriana, ma con progressivo contributo anche dia aria più calda Nordafricana, si estenderà gradualmente sull’Italia, apportando condizioni di generale stabilità su gran parte del paese per i prossimi due giorni, eccetto localmente alcune aree settentrionali. Sulla sommità del promontorio, infatti, più o meno in corrispondenza dei nostri settori alpini e prealpini, riusciranno a infiltrarsi moderate correnti umide atlantiche legate a un flusso instabile con perno sul Mar Baltico, dando luogo a una attività convettiva temporalesca via via più accesa. Sotto l’aspetto termico, le temperature sono viste in ... Leggi su meteoweb.eu

