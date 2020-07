Previsioni meteo: ecco che tempo farà mercoledì 22 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) Come sarà il tempo domani? ecco le Previsioni meteo per Roma, il Lazio ed il resto della penisola. Roma Giornata caratterizzata dal tempo stabile: sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio. In serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni. Temperature comprese tra +20°C e +34°C. Lazio tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con sole prevalente su tutto il Lazio nelle ore diurne; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno sulla costa e sulle zone interne. AL NORD tempo inizialmente stabile su tutti i settori, rapido peggioramento al pomeriggio sulle regioni del Nord Est con temporali da sparsi a diffusi. In serata e in nottata ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Previsioni meteo: ecco che tempo farà mercoledì 22 luglio - infoitinterno : Meteo: le previsioni per domani martedì 21 luglio - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Previsioni meteo Video per mercoledì, 22 luglio -… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp @circuitodejerez 2020: parte due. Date, orari e info - - vdaMeteo : #meteo schiarite e rovesci in #VdA oggi e domani -