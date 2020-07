Previsioni Meteo Agosto, gli ultimi aggiornamenti: aumenta il rischio di nuove ondate di maltempo (Di martedì 21 luglio 2020) Previsioni Meteo Agosto – Estate Molto dinamica, quella in corso, e soprattutto caratterizzata da delicati equilibri termici oceanici e tra le medie e alte latitudini. Un’estate che paga, lo abbiamo già rilevato in diverse altre occasioni, una disfatta molto tardiva del Vortice Polare invernale, praticamente bene attivo ancona tra fine ad aprile e inizio maggio, sicché tutto il riassetto circolatorio verso connotati tipici del semestre caldo, ne sta risentendo. Le medie e soprattutto alte latitudini europee sono ancora ben permeate da un fronte subpolare pimpante e abbastanza vigoroso al punto da agevolare in continuazione aree depressionarie semipermanenti talora sui settori settentrionali oceanici e, in questa fase e ancora prossimamente, forse anche per molti giorni a seguire, in prossimità del ... Leggi su meteoweb.eu

