Preside 'Vespucci': orario prolungato e primi giorni con didattica a distanza (Di martedì 21 luglio 2020) Roma – Metri, orari e organico da organizzare. Le scuole di tutta Italia in questi giorni sono diventate dei cantieri per garantire, in vista di settembre, una riapertura delle aule in sicurezza. "Credo che in ogni istituto ci sia un po' di caos, ma ognuno sta cercando di trovare delle soluzioni diverse" racconta alla Dire Maria Teresa Corea, dirigente scolastica dell'istituto alberghiero 'Amerigo Vespucci' di Roma che ha richiesto i nuovi banchi promossi dalla ministra dell'Istruzione per garantire il distanziamento fisico. "Facciamo continui monitoraggi, ma mi chiedo se questi banchi riescano ad arrivare in tempo, siamo quasi ad agosto e molte societa' chiuderanno. Come realizzare anche gli interventi di edilizia leggera?". Tra tanti interrogativi, pero', la dirigente va avanti consapevole della ...

