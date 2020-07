Prescrizione buoni fruttiferi postali: Poste Italiane deve rispettare i doveri di trasparenza (Di martedì 21 luglio 2020) Poste Italiane deve rispettare i doveri di trasparenza di informazione nel collocamento dei buoni fruttiferi postali in mancanza non può opporre il decorso del termine Prescrizione alla richiesta di rimborso dei buoni. Ad affermarlo è il Tribunale di Termini Imerese che con una recentissima sentenza, datata 20/05/2020, ha disorientato il constante l’orientamento giurisprudenziale che si è spesso espresso in senso contrario. La vicenda I sottoscrittori di buoni fruttiferi chiedevano all’Ufficio di Poste Italiane presso il quale avevano acquistato i titoli il loro rimborso che non li veniva loro concesso ... Leggi su notizieora

Il buono era stato emesso il 13 aprile 2002 per cui il termine ... Da tale data in poi decorreva la prescrizione decennale per cui tale titolo sarebbe scaduto senza più possibilità di riscossione il ...

FERRARA. Nella vicenda dei buoni spesa la «condotta discriminatoria» del Comune nell’aver privilegiato i cittadini italiani ed europei, e nell’esclusione degli extracomunitari privi di permesso di sog ...

