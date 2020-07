Premier League 2019/2020: Manchester City straripante, poker al Watford (Di martedì 21 luglio 2020) Vittoria roboante del Manchester City contro il Watford, nella penultima giornata di Premier League 2019/2020. Gli uomini di Guardiola volano a quota 78 punti, grazie alla doppietta di Sterling nel primo tempo e i gol di Foden e Laporte nella ripresa: finisce 0-4 a ‘Vicarage Road’. Non può ancora considerarsi salvo il Watford, con 34 punti è attualmente quartultimo in classifica. Leggi su sportface

OptaPaolo : 50 - Cristiano #Ronaldo è il 1° giocatore nella storia a segnare almeno 50 gol in Serie A, Liga e Premier League. P… - UEFAcom_it : Cristiano Ronaldo è il primo giocatore della storia a segnare più di 50 gol in Serie A, Liga spagnola e Premier Lea… - forumJuventus : #CR7 primo giocatore a segnare almeno 50 gol nei 3 campionati maggiori, e anche il più veloce a raggiungere i 50 go… - tackleduro : RT @franvanni: #Eriksen : per 5 anni al top nelle classifiche di assist in Premier League Per la società è uomo immagine Per Conte è un… - sportface2016 : #PremierLeague 2019/2020: il #ManchesterCity domina il #Watford -