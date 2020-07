Premier League 2019/2020: flop Arsenal, vittoria importante dell’Aston Villa (Di martedì 21 luglio 2020) L’Arsenal subisce un ko pesante contro l’Aston Villa, lasciandosi una sola chance di approdare in Europa League. Decide la sfida il gol di Trezeguet al 27′, per l’1-0 finale. I Gunners avevano bisogno di una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione europea tramite il campionato. Ora gli uomini di Arteta sono costretti a vincere la finale di Fa Cup con il Chelsea per accedere in Europa. L’Aston Villa invece si giocherà la salvezza all’ultima giornata, essendo a pari punti con il Watford al terzultimo posto. Leggi su sportface

