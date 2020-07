“Possiamo assicurare che Barcellona-Napoli sarà disputata al Camp Nou” (Di martedì 21 luglio 2020) Il Segretario generale dello Sport della Generalitat, Gerard Figueras, è intervenuto a Radio Marte per parlare di Barcellona-Napoli. “Nelle ultime settimane il governo catalano ha decretato una riduzione della mobilità a Barcellona perché il numero dei contagiati da COVID-19 è andato in crescendo. Per il momento non ci sono restrizioni per la competizione sportiva, di conseguenza, a oggi noi possiamo assicurare che Barcellona-Napoli di Champions League sarà disputata al Camp Nou, con la sicurezza necessaria per entrambe le squadre. Ovviamente senza pubblico e con il Camp Nou chiuso, ma si giocherà a Barcellona”. Se aumentasse il numero di contagi? “Non ho la ... Leggi su ilnapolista

