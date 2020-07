Porto di Monfalcone: mega spedizione della DANIELI verso gli USA (Di martedì 21 luglio 2020) Le difficoltà dell’attuale situazione economica non fermano l’industria friulana: in questo scenario assume ancora più valore il successo della straordinaria operazione di carico condotta dalla Compagnia Portuale di Monfalcone, parte di T.O. Delta Group, uno dei maggiori protagonisti nel panorama logistico e dei trasporti intermodali in Italia, che controlla anche il Trieste Marine Terminal. Protagonista di un eccezionale sforzo logistico, la Compagnia Portuale di Monfalcone, ha concluso in tempi record, in collaborazione con la DANIELI di Buttrio, l’allestimento di oltre 750 colli a bordo della nave BBC Pearl, destinati alla megacommessa DANIELI per la costruzione di un impianto siderurgico negli Stati Uniti. Uno sforzo senza ... Leggi su udine20

