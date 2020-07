Ponte di Genova: sarà inaugurato il 3 agosto. E il sindaco svela il nuovo nome (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug – “Il Ponte ‘Genova San Giorgio’ sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30″. Lo ha annunciato oggi il sindaco di Genova, Marco Bucci, sulla propria pagina Facebook. Il primo cittadino del capoluogo ligure, che ha dunque svelato anche il nuovo nome del Ponte, è anche commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera e stamani ha descritto l’opera a Fatti e misfatti, su TgCom24. “Il Ponte è d’acciaio, ci sono circa 20mila tonnellate di acciaio, una quantità enorme lavorata negli stabilimenti Fincantieri più qualche stabilimento di Genova come il San Giorgio e hanno fatto ... Leggi su ilprimatonazionale

carlosibilia : La scorsa settimana i #Benetton sono stati costretti dal Governo a rinunciare ad #Autostrade. In questi giorni si s… - GiovanniToti : Il 3 agosto inaugureremo il nuovo ponte che si chiamerà #Genova San Giorgio! #AvantiLiguria ?????????????? - sole24ore : Ponte Genova, per il commissario è a norma. Ma i fatti dicono il contrario - lavocedigenova : Fissata per il 3 agosto l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova - Carolin70270912 : RT @GiovanniToti: Il 3 agosto inaugureremo il nuovo ponte che si chiamerà #Genova San Giorgio! #AvantiLiguria ?????????????? -