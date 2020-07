Ponte di Genova, inaugurazione il 3 agosto. Bucci: “È l’Italia del fare, sia modello per le altre opere” (Di martedì 21 luglio 2020) Si terrà il 3 agosto l’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova. A dare l’annuncio è stato il sindaco e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, Marco Bucci. “Il Ponte Genova San Giorgio sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30”, ha scritto Bucci sulla sua pagina Facebook. L’inaugurazione del Ponte di Genova “Tutta l’Italia ha partecipato al Ponte, per questo parlo di modello Italia“, ha spiegato Bucci nel corso della trasmissione Fatti e Misfatti del TgCom24. Il sindaco ha ricordato infatti che gli stabilimenti Fincantieri hanno lavorato ... Leggi su secoloditalia

Il 19 luglio 2020 è iniziata la prova per collaudare il nuovo cavalcavia sul Polcevera dell’autostrada A10 con 54 autoarticolati carichi, che gravano sulla struttura con una massa complessiva di 2376 ...

(Fonte Ansa). “Il Ponte “Genova San Giorgio” sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30“. Lo ha scritto il sindaco e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera Marco Bucci sulla sua ...

