Ponte di Genova, il sindaco Bucci: «Sarà inaugurato il 3 agosto» (Di martedì 21 luglio 2020) Si chiamerà Ponte "Genova San Giorgio" e sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30. Pronto in tempi record anche se tra alcune polemiche sul limite di velocità,... Leggi su ilmessaggero

carlosibilia : La scorsa settimana i #Benetton sono stati costretti dal Governo a rinunciare ad #Autostrade. In questi giorni si s… - GiovanniToti : È stato deciso di seguire il tracciato esistente per il ponte di #Genova, dove c’erano già limiti di velocità. Avre… - GiovanniToti : Il 3 agosto inaugureremo il nuovo ponte che si chiamerà #Genova San Giorgio! #AvantiLiguria ?????????????? - fisco24_info : Autostrade, Liguria in coda malgrado i primi sblocchi: Il collaudo del ponte di Genova potrebbe chiudersi mercoledì… - felice7feliz : RT @leggoit: Genova, il nuovo ponte sarà inaugurato il 3 agosto -