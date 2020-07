Poco riposo ma Gattuso ha già chiaro il Napoli che sfiderà il Barça (Di martedì 21 luglio 2020) Meno di tre settimane, poi il Napoli si ritroverà davanti il Barcellona, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nel mezzo, quattro partite di campionato ancora da giocare, contro squadre che non hanno ancora molto da chiedere al campionato. Il Parma è a due punti dalla salvezza aritmetica, il Sassuolo ha ambizioni europee comunque relative considerando anche l’ottimo ritmo del Milan. A seguire, Inter e Lazio che ormai sono tagliate fuori dalla corsa scudetto e che devono soltanto formalizzare la qualificazione alla prossima Champions League. Insomma, una serie di partite che avranno l’unico scopo di portare a termine un campionato travagliato, ma che potranno tornare utili a Gennaro Gattuso. Almeno a partire dalla settimana prossima, l’allenatore dovrà avere ben chiara la formazione da schierare ... Leggi su ilnapolista

napolista : Poco riposo ma Gattuso ha già chiaro il Napoli che sfiderà il Barça Gli impegni di campionato avranno un'importanza… - Claudio_direnzo : @giannitetti @tancredipalmeri @marifcinter @IlMaest54500641 @nonleggerlo L'Inter era a meno 6 con 13 partite da gio… - tripalosky99 : @nicolaimaalox @FabRavezzani Pienamente concorde, non riesco a trovare il nesso in tutto ciò. Credo anzi che quando… - Snupina92 : L ho contattato io poco fa dicendogli che domani son di riposo e dopo aver premuto *invio* mi son gia pentita. CAZO… - i_mimimmi : @pisto_gol In realtà lo ha detto... calendario poco favorevole con pochi giorni di riposo tra una partita e l'altra. -

Ultime Notizie dalla rete : Poco riposo Inter, rischio stanchezza contro la Roma: poco riposo per i nerazzurri Inter-News.it Trieste, in reparti e case di riposo restano le restrizioni per le visite dei familiari

Asugi ribadisce la necessità di mantenere alto il controllo sugli accessi nelle strutture sanitarie e nelle case di riposo attraverso protocolli precisi che inevitabilmente hanno ingenerato un certo d ...

Covid-19, farmacisti non titolari: riposo e ferie irrinunciabili. Un punto tra obblighi e diritti

In un contesto ancora segnato dall'emergenza sanitaria, sono diversi i farmacisti che si interrogano sulla situazione relativa a riposi settimanali e ferie In un contesto ancora segnato dall'emergenza ...

Asugi ribadisce la necessità di mantenere alto il controllo sugli accessi nelle strutture sanitarie e nelle case di riposo attraverso protocolli precisi che inevitabilmente hanno ingenerato un certo d ...In un contesto ancora segnato dall'emergenza sanitaria, sono diversi i farmacisti che si interrogano sulla situazione relativa a riposi settimanali e ferie In un contesto ancora segnato dall'emergenza ...