Pisciotta, cresce l’apprensione: risultati dei 7 tamponi solo nel pomeriggio (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPisciotta (Sa) – Si allungano i tempi per conoscere l’esito dei sette tamponi a cui sono stati sottoposti altrettante persone, precauzionalmente poste in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni di Pisciotta dal dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno. Il sindaco Ettore Liguori spiega: “Questa mattina avremmo dovuto conoscere il risultato degli esami. Ci hanno però spiegato che, a differenza di quanto ipotizzato nell’immediatezza dell’effettuazione dei tamponi, il laboratorio che sta procedendo agli esami è quello dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Per questo bisognerà attendere ancora”. Intanto si apprende che, dei sette partecipanti alla cena, ad accusare i sintomi ... Leggi su anteprima24

Cresce ulteriormente il record di nidi di caretta caretta nel Cilento. Un altro avvistamento è stato registrato a Marina di Camerota. Tracce di tartarughe marine sono state segnalate a Cala d’Arconte, ...

