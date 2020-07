Pisa: lasciano il cane in auto sotto al sole per ore: muore dopo atroci sofferenze (Di martedì 21 luglio 2020) A Pisa, lasciano il cane in auto sotto il sole: l’animale muore dopo ore di sofferenza, denunciati i proprietari irresponsabili. Se questo è amore per gli animali, allora la stragrande maggioranza delle persone non ha ancora capito nulla. Hanno lasciato il proprio cane nell’auto parcheggiata sotto al sole a Pisa con il finestrino leggermente abbassato, ma il Bulldog non ce l’ha fatta ed è morto per il caldo e dopo atroci sofferenze, a giudicare dal racconto del turista che lo ha scoperto mentre rantolava in macchina. A nulla è servito l’intervento della ... Leggi su chenews

