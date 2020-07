Pisa, cane muore dopo essere stato lasciato nell’auto sotto il sole: denunciati i padroni (Di martedì 21 luglio 2020) Hanno lasciato il loro cane, un bulldog francese, chiuso in auto sotto il sole. E nonostante la corsa disperata alla clinica veterinaria, l’animale è morto e ora la procura di Pisa ha disposto l’autopsia per conoscere l’esatta causa del decesso. Così due turisti danesi sono stati denunciati dalla polizia municipale per maltrattamento di animali. È stato un turista italiano ad avvicinare una pattuglia di vigili urbani in servizio nell’area monumentale di piazza dei Miracoli a segnalare la presenza di un cane chiuso in un’auto e in evidente sofferenza. Gli agenti hanno rapidamente individuato la macchina in sosta con uno spiraglio del finestrino lasciato aperto e il cane ... Leggi su ilfattoquotidiano

