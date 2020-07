Pioli, re rossonero: il Milan stende il Sassuolo, il mister strappa un clamoroso rinnovo. Rangnick, addio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Milan di Pioli non si ferma più e il tecnico si guadagna sul campo la riconferma. Una doppietta di Ibrahimovic consente ai rossoneri di battere il Sassuolo per 2-1 in trasferta e di scavalcare momentaneamente la Roma al quinto posto in classifica con 59 punti. Per il Milan è la settima vittoria in nove partite dopo il lockdown, un autentico capolavoro quello realizzato da Pioli. Per Ibrahimovic sono 7 i gol in campionato con la doppietta di questa sera, il 38enne svedese ha risposto da campione alle polemiche delle ultime settimane. Ma la notizia del giorno, in casa Milan, arriva dalla Germania con l'annuncio del mancato arrivo di Rangnick. Alla fine il Milan ha deciso di confermare giustamente Pioli, rinunciando ... Leggi su liberoquotidiano

