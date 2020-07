Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini: Uma Thurman si preparò con dei serpenti veri (Di martedì 21 luglio 2020) Uma Thurman passò del tempo con dei serpenti veri al fine di prepararsi al meglio per il ruolo di Medusa in Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini. Prima dell'inizio delle riprese di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini, Uma Thurman, al fine di interpretare al meglio il ruolo di Medusa, scelse di sua spontanea volontà di interagire con un gran numero di serpenti vivi, grazie all'aiuto di un addestratore e di un esperto. Durante un'intervista l'attrice ha detto che tenere in mano i rettili le fu immensamente d'aiuto ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini: Uma Thurman si preparò con dei serpenti veri… - arsanimumalit : Sono una persona semplice: Ho tremila puntate arretrate di serie ma se danno Percy Jackson in tv me lo rivedo per l'ennesima volta - nargillos : C’È PERCY JACKSON SUL 9 - ghiaccioebbasta : Sono dislessico come Percy Jackson - opiumissus : Non posso guardarmi Percy Jackson perché i miei si guardano la replica di Primo Appuntamento, sigh -