Perché il Recovery Fund allontana il MES (Di martedì 21 luglio 2020) A dirlo è lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa – che finisce interrotta su Facebook – che segue l’annuncio dell’accordo raggiunto sul Recovery Fund: “La mia posizione non è mai cambiata. Il Mes non è il nostro obiettivo”. E ancora: “Sicuramente il piano che approviamo è la priorità. Spero che questo possa contribuire a distrarre l’attenzione morbosa attorno al Mes“. E così a rimanere con il cerino acceso in mano sono Nicola Zingaretti e Roberto Gualtieri: il segretario del Partito Democratico ha avuto la furbizia di mandare addirittura una lettera al giornale della Confindustria per chiedere il ricorso al Meccanismo di Economia e Finanza, scoprendo così il fianco alle critiche. Il ministro dell’Economia ... Leggi su nextquotidiano

borghi_claudio : @DxZagor @camstork @luiselladb Nulla. È entrato già sconfitto perché il recovery fund è una fregatura. Tutto grazie… - Agenzia_Italia : Ecco perché #Quota100 non piace ai Paesi 'frugali' - Fef58 : RT @04Carmen20: #RecoveryFund , l’Olanda non si fida dell’Italia su pensioni e #quota100 Perché invece non si lamentano del #RdC o dei f… - neXtquotidiano : Perché il #RecoveryFund allontana il #MES #Conte #EUCO - walter0309 : @Mov5Stelle @FraSilvestriM5S Riempiti la bocca con qualcosa altro perché i soldi che giornalmente sfornate a iosa n… -